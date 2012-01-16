《欧洲金融焦点》标普将EFSF纾困基金评级下调一个级距至AA+

* 标普将EFSF基金评级调降一个级距至AA+

* EFSF表示降级不会影响其放贷能力

* 在永久性基金到位之前,目前资源已足够--EFSF

路透布鲁塞尔1月16日电---美国评级机构标准普尔周一将欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的信用评级调降一个级距至AA+.三天前该机构将法国和奥地利的评级调降了一个级距.

标普在声明中称,在法国和奥地利评级被调降之後,EFSF降级几乎已不可避免.法国和奥地利是EFSF的两家担保成员.

"信用增级(credit enhancement)可以抵消我们下调EFSF担保成员以及支持EFSF发债证券信用评级的影响,但我们认为目前采用信用增级并不适宜."该机构声明称.