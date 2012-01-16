《欧洲金融焦点》标普将EFSF纾困基金评级下调一个级距至AA+

全球金市：金价因美国数据疲弱削减跌幅，之前受美国升息预期拖累下跌
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
* 标普将EFSF基金评级调降一个级距至AA+
* EFSF表示降级不会影响其放贷能力
* 在永久性基金到位之前,目前资源已足够--EFSF
路透布鲁塞尔1月16日电---美国评级机构标准普尔周一将欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金的信用评级调降一个级距至AA+.三天前该机构将法国和奥地利的评级调降了一个级距.
标普在声明中称,在法国和奥地利评级被调降之後,EFSF降级几乎已不可避免.法国和奥地利是EFSF的两家担保成员.
"信用增级(credit enhancement)可以抵消我们下调EFSF担保成员以及支持EFSF发债证券信用评级的影响,但我们认为目前采用信用增级并不适宜."该机构声明称.
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”
“市场达到了暂时的均衡点...过去几周市场较为波动，今日可能稍作喘息，”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose。