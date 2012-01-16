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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 06:41 BJT

《美国重要政经日程》--1月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布每月大豆压榨报告

1600 - 农业部(USDA)公布每周农作物和油料作物出口检验报告

1600 - 财政部宣布每周标售四周期国库券

1630 - 财政部每周三个月和六个月期国库券标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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