《美国重要政经日程》--1月17日

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布每月大豆压榨报告
1600 - 农业部(USDA)公布每周农作物和油料作物出口检验报告
1600 - 财政部宣布每周标售四周期国库券
1630 - 财政部每周三个月和六个月期国库券标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 戴素萍
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路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。
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