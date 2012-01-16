〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨且兑欧元触及一年高点,得益於油价升势

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透多伦多1月16日电---加元兑美元周一上涨,兑欧元触及一年高点,受益於油价上涨,以及周五欧元区数个国家评级遭调降後加元相对受青睐.
加元兑欧元触及一年高点,受助于油价因中东供应忧虑推动升破111美元.
加元兑美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0180加元,或0.9823美元,高於上周五收盘的1.0227加元,或0.9778美元.
加拿大央行周二的利率决定将备受交易商关注.
市场普遍预期加拿大央行料维持利率在1%不变,所以交易商将关注其声明的措辞.该国央行料将出言谨慎,对欧债危机等全球问题的影响发出警告.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
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