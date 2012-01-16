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市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 06:38 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨且兑欧元触及一年高点,得益於油价升势

路透多伦多1月16日电---加元兑美元周一上涨,兑欧元触及一年高点,受益於油价上涨,以及周五欧元区数个国家评级遭调降後加元相对受青睐.

加元兑欧元触及一年高点,受助于油价因中东供应忧虑推动升破111美元.

加元兑美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0180加元,或0.9823美元,高於上周五收盘的1.0227加元,或0.9778美元.

加拿大央行周二的利率决定将备受交易商关注.

市场普遍预期加拿大央行料维持利率在1%不变,所以交易商将关注其声明的措辞.该国央行料将出言谨慎,对欧债危机等全球问题的影响发出警告.(完)

--编译 张荻;审校 程琳

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