《综述》德国拒绝增强EFSF基金,希腊面临迅速打破债务谈判僵局的压力

路透柏林/马德里1月16日电---欧元区主要成员国中目前唯一保持最高信用评级的德国周一拒绝考虑增强欧元区援助基金;希腊则面临压力,如果想要避免债务无序违约,必须迅速打破债务交换谈判僵局.

欧洲领导人承诺,鉴於标准普尔上周五的行动,他们将推进加强预算纪律的财政协议,并加快推出欧元区永久性纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).

欧元区官员表示,法国、奥地利、意大利和西班牙的评级被降,欧洲金融稳定机构(EFSF)基金的AAA评级也岌岌可危,可供放贷的资金将会减少,除非仍然保持AAA评级的成员国增加担保.

但德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert对记者表示:"(德国)政府没有理由相信,EFSF现有的担保资金不敷目前的需求."