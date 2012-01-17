(重发)〔路透专访〕朝鲜政权平稳过渡,经济面临真正考验--韩国统一部部长

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(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月16日电（记者 Jeremy Laurence/Jack Kim）---韩国统一部部长柳佑益（Yu Woo-ik）周一称，朝鲜在经验不足的新领导人金正恩的领导下运转似乎“相对平稳”，但金正恩不能仅仰仗主要盟友--中国来重建该国经济。

柳佑益告诉路透，尽管金正日在上月猝死，但行事神秘的朝鲜显然已经为向金氏家族第三代领导人移交政权做好了准备。

“未来虽难预测，但随着时间推移，他们（朝鲜）的重心将会放在巩固内部权利上，对外则会以稳定形象示人。”

本月坊间曾传闻朝鲜可能政变，但韩国认为这是无稽之谈。柳佑益周一称，朝鲜新领导层似乎比较稳定。

但他指出，鉴於金正恩的年龄，加上缺乏经验，外界对他能否“担当大任”仍存质疑。

“不过，在朝鲜这样的政体内，作为一位继承人本身也算是一种重要经历。金正恩可能过於年轻，但年龄应该不是大问题，”柳佑益说，但他也承认韩国对这位被朝鲜尊称为“最高司令官”的领导人知之甚少。

他称，年轻的金正恩可能还未显示出像他父亲和祖父所拥有的绝对控制权，但一小撮亲信正在发挥关键作用，他们辅佐并影响着金正恩。

柳佑益对朝鲜领导层的内部构成未作详述，但他认为会包括金正恩的姑父、姑姑及军方首脑。一位与朝鲜和中国关系密切的消息人士上月告诉路透，朝鲜可能从一人独裁转型为集体领导。

他说：“朝鲜采用何种统治方式很难预测，重要的是我们要考虑提供何种帮助，鼓励他们（朝鲜）变革并保持稳定。”

他表示，金正恩选择稳定经济，要比巩固政权中涉及的个人因素重要。

柳佑益对中国能够在朝鲜经济重建中扮演的角色表示质疑，称中国对朝鲜的影响仅限於政治方面，只有韩国才能帮助贫困不堪的朝鲜避免崩溃。

“中国明显希望朝鲜保持稳定……为了确保朝鲜经济正常运转，中国将在两国的边境地区进行投资并鼓励贸易往来，但这些对朝鲜重振经济无济于事。”他表示。

他还表示，朝鲜非常清楚只有韩国才能为其提供实质性的帮助。“只有韩国具有经济重建的经验，只有韩国理解重建的风险，并准备好承受这种风险。”

“在这瞬息万变的世界，朝鲜不会对面临的问题无动于衷，希望朝鲜能为我们共同的未来作出正确的选择。”