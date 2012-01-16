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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 06:55 BJT

〔国际油市〕油价上涨,因伊朗警告海湾阿拉伯原油出口国不要增产

* NYMEX和布兰特原油在伊朗对海湾出口国发出警告後攀升

* 沙特表示乐见油价在每桶100美元

* OPEC调降原油需求预估

路透伦敦1月16日电---原油期货周一上涨,受中东的紧张局势推动.伊朗周日警告称,伊朗原油遭国际禁运,若海湾阿拉伯邻国增加石油产出弥补缺口,他们将要承担後果.

在美国向各国施压停止进口伊朗原油之际,沙特周一表示可以提高产量.

沙特石油部长表示,可以"立即"将原油日产量提高约200万桶.目前沙特的原油产量为每日不超过1,000万桶.

布兰特原油期货LCOc1上涨0.76美元,收报每桶 111.20美元,盘中高点为111.67.美国原油期货CLc1 上涨0.99美元至每桶99.69,盘中受美国公共假日影响交投清淡.

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