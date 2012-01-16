〔国际油市〕油价上涨,因伊朗警告海湾阿拉伯原油出口国不要增产

金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* NYMEX和布兰特原油在伊朗对海湾出口国发出警告後攀升
* 沙特表示乐见油价在每桶100美元
* OPEC调降原油需求预估
路透伦敦1月16日电---原油期货周一上涨,受中东的紧张局势推动.伊朗周日警告称,伊朗原油遭国际禁运,若海湾阿拉伯邻国增加石油产出弥补缺口,他们将要承担後果.
在美国向各国施压停止进口伊朗原油之际,沙特周一表示可以提高产量.
沙特石油部长表示,可以"立即"将原油日产量提高约200万桶.目前沙特的原油产量为每日不超过1,000万桶.
布兰特原油期货LCOc1上涨0.76美元,收报每桶 111.20美元,盘中高点为111.67.美国原油期货CLc1 上涨0.99美元至每桶99.69,盘中受美国公共假日影响交投清淡.
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选