澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****

金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透1月17日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月17日(二)
0200 新西兰央行海外资产 12月 -- +55.7%
2330 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3%
1月18日(三)
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第四季 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +4.6%
1月19日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 减少0.63
全职就业人数(万人) -- 减少3.99
就业参与率 65.5% 65.5%
失业率 5.3% 5.3%
1月20日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第四季 +1.1% 持平
出口物价(较前季) -2.0% +4.0%
--------------------------------1月23日当周-----------------------------------
1月23日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第四季 -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.7%
1月24日(二)
无重要经济指标公布.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选