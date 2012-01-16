《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月16日

金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.92 -0.20 -0.33 3991991
搜狐 (SOHU.O) 55.93 +1.39 +2.55 1421358
网易 (NTES.O) 44.86 +0.24 +0.54 422740
百度 (BIDU.O) 127.41 -0.89 -0.69 4046862
亚信科技 ASIA.O 7.96 -0.06 -0.75 305083
侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.03 -4.17 143950
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.75 -0.08 -0.58 2180786
联电 (UMC.N) 2.30 -0.01 -0.43 266973
日月光 (ASX.N) 4.68 -0.09 -1.89 300250
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 -0.06 -1.20 1104856
和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 +0.00 +0.35 58113
友达 (AUO.N) 4.66 -0.17 -3.52 491870
中华电信 (CHT.N) 32.88 -0.02 -0.06 47677
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.67 -0.13 -0.32 507480
香港
中国移动 (CHL.N) 49.01 -0.65 -1.31 234799
中国联通 (CHU.N) 19.47 -0.03 -0.15 261102
中国电信 (CHA.N) 54.45 -0.26 -0.48 47403
中芯国际 (SMI.N) 2.44 -0.04 -1.61 19786
电讯盈科 (PCCWY.PK) 2.90 -0.10 -3.33 45000
(完)
--整理 程琳
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
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