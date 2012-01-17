伊朗称与亚洲石油客户业务如常

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月16日电---伊朗周一称，尽管西方国家加大制裁阻碍其原油出口，东方客户面临的压力与日俱增，但该国与亚洲主要石油采购国的商业往来如常。
面对伊朗核纠纷引发的紧张局势，亚洲国家领导人近期纷纷出访中东国家，寻求石油供应保障。若欧洲对伊朗石油禁运付诸实施，欧洲买家对阿拉伯产油国的依赖程度或将更大。
伊朗国家石油公司（NIOC）负责国际事务的主管Mohsen Qamsari对Sharq日报表示，伊朗已经与外国炼油商续签了一些合约，在最後期限前还可能与其他客户续约。
他说：“过去两个月，（伊朗）已经与韩国公司续签了购买我们石油的一年期合约。”
当问及日本是否已经削减从伊朗的石油进口量时，Qamsari说：“此事并不属实。（伊朗）与日本续约的时间在3月左右，该国目前从伊朗日购油24万桶。”
他还否认了伊朗与印度之间的业务存在任何问题。
美国近期出台新的对伊朗制裁措施，将对与伊朗央行合作的任何金融机构予以惩罚。印度近期更难以直接向伊朗支付石油货款。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。