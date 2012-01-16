《中国报摘》--中国证券报1月17日

* 头版头条:

--中国证券报记者日前获悉,酝酿已久的地方养老金入市获得重大突破,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.

* 其他:

--中国证监会公布最新的QFII名录,去年12月证监会共核准14家合格境外机构投资者(QFII)资格,是历史上核准家数最多的一个月,证监会2011年共核准29家QFII资格.

--香港证监会主席方正透露,截至上周,香港证监会已批准17只人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品,总计额度达170多亿元.

--中国银监会日前召开2012年大型银行监管工作会议,会议明确今年大型银行监管工作的具体任务是努力缓释信用风险、市场风险、操作风险等重点风险,指导银行开展动态压力测试.

--中国证券业协会公布2011年度证券公司经营数据显示,109家证券公司的四大主营业务收入全部下降,全年累计实现净利润393.77亿元,全行业净利润同比下降49.23%.

--证监会披露的数据显示,2011年股票交易印花税为421.67亿元,同比减少22.7%;2011年股票有效账户数达14,050.37万户,同比增长4.92%.

--中国人民银行上海总部发布上海市2011年货币信贷运行报告显示,受房地产调控政策效应不断显现和市场预期趋於谨慎等因素影响,上海个人住房贷款增长乏力,同比少增明显.

--继上海正式实施营业税转增值税改革试点後,包括北京、深圳等在内的多个城市均向财政部提交了试点申请或者表达了申请试点的愿望,今年营业税转增值税的试点城市有望增加.

--浦东建设(600284.SS)拟向包括控股股东浦发集团在内的不超过10名特定对象非公开发行至多1.6亿股,发行价不低於7.22元/股,募集资金不超过20亿元,用於向控股子公司浦兴公司增资,由浦兴公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目.

--普华永道报告显示,2011年中国内地企业海外并购交易数量达到创纪录的207宗,同比增长10%;交易总金额达到429亿美元,同比增长12%.

--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)2011年累计销售49万辆,同比增长22.5%;公司预计,2012年各品类车型仍将保持稳定增长,销量目标为60万辆.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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