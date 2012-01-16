《欧洲金融焦点》希腊债权人不满于"不合理"要求,政府违约忧虑加重

全球金市：金价因美国数据疲弱削减跌幅，之前受美国升息预期拖累下跌
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
路透雅典/伦敦1月16日电---希腊民间债权人周一警告称,政府如果想要避免债务无序违约,就必须迅速打破因国际贷款方"不合理"要求而带来的换债谈判中的僵局.
仅仅在一个月前,国际纾困基金提供注资帮助希腊避免破产,但该国现在重新成为欧元区危机的焦点,对於该国违约以及随後退出欧元区的担忧,盖过了欧元区国家评级被大规模调降的影响.
资金短绌的希腊政府需要在数日内与民间债权人达成协议,以避免3月底145亿欧元债务到期时陷於破产境地.
但上周五政府与债权银行的谈判破裂,因双方在希腊新发债券的利率和投资者损失承担规模方面存在分歧.谈判将暂停至周三,希腊政府派遣高层官员前往华盛顿与国际货币基金组织(IMF)磋商.
包括标准普尔官员在内越来越多的专业人士警告希腊很有可能违约,希腊的债权人感到忧心忡忡.
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”
“市场达到了暂时的均衡点...过去几周市场较为波动，今日可能稍作喘息，”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose。