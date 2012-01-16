《欧洲金融焦点》希腊债权人不满于"不合理"要求,政府违约忧虑加重

路透雅典/伦敦1月16日电---希腊民间债权人周一警告称,政府如果想要避免债务无序违约,就必须迅速打破因国际贷款方"不合理"要求而带来的换债谈判中的僵局.

仅仅在一个月前,国际纾困基金提供注资帮助希腊避免破产,但该国现在重新成为欧元区危机的焦点,对於该国违约以及随後退出欧元区的担忧,盖过了欧元区国家评级被大规模调降的影响.

资金短绌的希腊政府需要在数日内与民间债权人达成协议,以避免3月底145亿欧元债务到期时陷於破产境地.

但上周五政府与债权银行的谈判破裂,因双方在希腊新发债券的利率和投资者损失承担规模方面存在分歧.谈判将暂停至周三,希腊政府派遣高层官员前往华盛顿与国际货币基金组织(IMF)磋商.