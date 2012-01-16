《亚洲金融市场假期一览表》--1月17日-12月31日

金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
亚洲金融市场假期如下:
1月19日(周四)--台湾
1月20日(周五)--台湾
1月23日(周一)--中国、香港、新加坡、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、印尼、越南
1月24日(周二)--中国、香港、新加坡、马来西亚、韩国、台湾、越南
1月25日(周三)--中国、香港、台湾、越南
1月26日(周四)--中国、台湾、澳洲、印度、越南
1月27日(周五)--中国、台湾、越南
2月 1日(周三)--马来西亚
2月 6日(周一)--马来西亚、新西兰
2月 7日(周二)--马来西亚
2月20日(周一)--印度
2月23日(周四)--俄罗斯
2月27日(周一)--台湾
2月28日(周二)--台湾
3月 1日(周四)--韩国
3月 7日(周三)--泰国
3月 8日(周四)--印度、俄罗斯
3月 9日(周五)--俄罗斯
3月20日(周二)--日本
3月23日(周五)--印尼
4月 2日(周一)--中国、越南
4月 3日(周二)--中国
4月 4日(周三)--中国、香港、台湾
4月 5日(周四)--印度、菲律宾
4月 6日(周五)--香港、新加坡、菲律宾、泰国、澳洲、印度、新西兰、印尼
4月 9日(周一)--香港、菲律宾、澳洲、新西兰
4月13日(周五)--泰国
4月16日(周一)--泰国
4月25日(周三)--澳洲、新西兰
4月30日(周一)--中国、日本、越南、俄罗斯
5月 1日(周二)--中国、香港、印度、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国、俄罗斯、越南
5月 3日(周四)--日本
5月 4日(周五)--日本
5月 7日(周一)--泰国
5月 9日(周三)--俄罗斯
5月17日(周四)--印尼
5月18日(周五)--印尼
5月28日(周一)--韩国
6月 4日(周一)--泰国、新西兰
6月 6日(周三)--韩国
6月11日(周一)--澳洲、俄罗斯
6月12日(周二)--菲律宾、俄罗斯
6月22日(周五)--中国
7月 2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月 2日(周四)--泰国
8月 9日(周四)--新加坡
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国、印度
8月17日(周五)--印尼
8月20日(周一)--马来西亚、印度、印尼、新加坡
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾、印尼
8月22日(周三)--印尼
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月 3日(周一)--越南
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 洪曦
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
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