〔金砖国家〕1月16日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.11%报951.83
中国股市:沪综指缩量收跌1.7%,上周末标准普尔大举调降欧元区国家主权债评等,引发市场对欧债危机升级的担忧,并拖累全球市场走低,中国股市亦未能幸免.沪综指.SSEC收报2,206.193点,跌38.387点.今日沪市A股成交额大幅缩减至428亿元人民币,上个交易日为639亿元.[.SSCN]
香港股市:以收低开启料将震荡的一周走势,图表支撑位令跌幅有限,投资者对上周表现抢眼个股了结获利,周二中国将公布更多经济数据.恒生指数.HSI收低1%,至19,012.2点.恒生国企指数.HSCE收低1.39%,至10,489.59点.[HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌.标准普尔下调包括法国在内的欧元区九国评级,激发美元走强,人民币中间价亦顺势低开逾百点.预计农历春节前,即期汇价大幅走高动力不足,可能在6.31-6.33区间震荡.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水380点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3545元.[CNY/CN]
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印度股市:扭转盘初跌势终场收高,之前公布的数据显示该国12月整体通胀率降至两年低点,尽管欧洲多国主权评级遭调降打压全球风险偏好.指标BSE指数.BSESN收高0.22%,报16,189.36点,盘初跌幅一度达到0.7%,半数成分股上扬.[.BO]
印度汇市:印度卢比收复盘初跌幅终场收高,受到美元资金流入以及国内股市反弹的带动.卢比兑美元INR=D2收报51.36/37,较周五收盘价51.5350/5450上涨0.3%,盘初一度跌至51.79.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,455.320点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.75%,报783.94点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.6%,报31.6700卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.62%,报40.1300卢布.
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巴西股市:拉美股市上扬,因希腊或将违约的担忧缓解,但分析师警告称市场乐观情绪可能转瞬即逝.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.37%,报59,956.46点,中止两连涨走势.[ID:nN1E80F065]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=变动不大,小涨0.18%至1.7860.[ID:nL1E8CG41R]
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南非股市:收涨,其中综合指数触及纪录收盘高位,因投资者摆脱上周该国评级展望遭调降的影响,大举回购MTN (MTNJ.J)等超卖的个股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨逾1%,报29,639.19点.综合指数.JALSH收高0.84%,至33,205.01点,距离11个月前创下的历史高位33,334.55点仅差130点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元走强,因为惠誉下调该国评级展望,打压兰特在上一交易日大跌後,出口商趁机卖出美元.1515GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.0880,较周五纽约市场收盘8.1250上扬0.46%.惠誉发表声明後,南非兰特兑美元周五曾跌至一周低点8.2249.[ZAR/](完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。