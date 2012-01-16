〔货币市场〕意大利评级遭降加大该国银行业者融资难度

路透伦敦1月16日电---标准普尔决定剥夺意大利的A信用评级,意味着该国不少银行业者的评级可能更接近非投资级别,从而加重其融资难度.

意大利银行业难以进入市场融资,已经高度依赖欧洲央行提供短期和长期融资.

标准普尔上周五将意大利信用评级调降两个级距至BBB+,仅比"垃圾"级别高三个级距.而一家评级机构在调降一国主权信用评级後,很快调降该国银行业评级十分常见.

"意大利评级被降至BBB+,意味着该国银行债务将更接近高收益债级别."苏格兰皇家银行信用分析师Alberto Gallo说."短期内的最大风险在於,银行次级债务信用级别可能被调降,脱离投资级别."

法国兴业银行债信分析师Suki Mann称,只有核心欧元区国家的"高质量"银行能够在较长期融资市场筹得资金.

"欧洲央行2月的三年期资金操作很有可能不是最後一次,"他说.

欧元区银行业者在去年12月的三年期资金操作中借入将近5,000亿欧元,在今年2月底还有一次融资机会.

"需求可能十分旺盛,如果情势再度恶化,我并不排除(欧洲央行)在额外进行一次资金操作的可能性,"德国商业银行利率分析师Christoph Rieger表示,"但我也不会低估这一操作的作用,它们对於避免信用紧缩的全面爆发非常重要."

主权信用评级被调降还意味着,该国的债券将不能再作为部分回购市场融资时的抵押品.

"多数发行方,尤其是意大利的市场回购融资难度加大,"德国商业银行的分析师称.

两家在意大利开展回购操作的结算所,在上周五也调高了使用意大利债券进行交易的保证金要求,这使得那些亟待借入资金,特别是想利用意大利债券融资者的成本上升.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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