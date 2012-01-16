〔企业并购〕日本SMFG证实将斥73亿美元买下RBS旗下飞机租赁业务

路透1月17日电---日本三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)周一证实,将斥资73亿美元,买下苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的飞机租赁业务RBS Aviation.

苏格兰皇家银行在声明中称,该交易将在周二向市场宣布.

苏格兰皇家银行此时正着手将重心收缩至核心的英国零售和商业银行业务上.该行此次出售飞机租赁业务,是其三年前接受政府注资救助并开始大规模缩减业务後,最大手笔的资产剥离行动.

"这项交易进一步证明了我们在缩减非核心资产,并回到优势业务中的进展."该行财务主管Bruce Van Saun在声明中表示.

消息人士此前称,SMFG在竞购该业务过程中与中国国家开发银行和美国的富国银行(WFC.N)展开竞争.

RBS Aviation是全球五大商业飞机租赁公司之一.该公司拥有、管理或订购了总计329架飞机,向24个国家的65家航空公司提供飞机租赁服务.该业务去年的账面价值为68亿美元.(完)