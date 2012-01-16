〔中国证券〕南方某省千亿元养老基金获准转交社保基金运营--报载

路透上海1月17日电---酝酿已久的地方养老金入市终现突破.中国证券报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.

报导指出,目前全国社保基金资产规模约8,000亿元,新投入运营的千亿元将扩大社保基金投资规模.分析人士称,出於养老资金保值增值的需要,这1,000亿元资金将首要投资固定收益资产,也有相当比例投资股市.

从目前全国社保基金投资运营资产的结构来看,粗略估计投向股市的比例可能在30%-40%.

报导并引述有关人士指出,目前这项业务仅在一省获得推进,未来是否有更多省份跟进,是转交社保基金还是成立专门机构运营,都需要继续研究.

中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙日前表示,未来应制定基本养老保险投资管理条例,允许一定比例的地方社保养老金用於股票和直接投资.

他随後在阐述"养老金入市"观点时指出,养老金投资股市,应坚持长期投资、价值投资、责任投资,客观上有利於股市稳定,而不是被动托市、救市.[ID:nCN1338280][ID:nCN1298270](完)