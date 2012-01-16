〔中国证券〕南方某省千亿元养老基金获准转交社保基金运营--报载

金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透上海1月17日电---酝酿已久的地方养老金入市终现突破.中国证券报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.
报导指出,目前全国社保基金资产规模约8,000亿元,新投入运营的千亿元将扩大社保基金投资规模.分析人士称,出於养老资金保值增值的需要,这1,000亿元资金将首要投资固定收益资产,也有相当比例投资股市.
从目前全国社保基金投资运营资产的结构来看,粗略估计投向股市的比例可能在30%-40%.
报导并引述有关人士指出,目前这项业务仅在一省获得推进,未来是否有更多省份跟进,是转交社保基金还是成立专门机构运营,都需要继续研究.
中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙日前表示,未来应制定基本养老保险投资管理条例,允许一定比例的地方社保养老金用於股票和直接投资.
他随後在阐述"养老金入市"观点时指出,养老金投资股市,应坚持长期投资、价值投资、责任投资,客观上有利於股市稳定,而不是被动托市、救市.[ID:nCN1338280][ID:nCN1298270](完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选