〔全球能源〕须改变国际大宗能源价格暴涨暴跌的不合理状况--中国总理

路透北京1月17日电---中国总理温家宝在阿布扎比举行的第五届世界未来能源峰会上表示,国际大宗能源产品价格的暴涨暴跌加剧了世界经济的非正常波动.这种不合理状况,必须从根本上加以改变.

中国网援引他的话称,受国际货币体系、过度投机、垄断经营、地缘政治等因素的影响,大宗能源产品价格很大程度上脱离了实体经济的供求关系.他并建议,建立一个全球能源市场治理机制,以稳定石油、天然气市场.

"可考虑在G20的框架下,建立一个包括能源供应国、消费国、中转国在内的全球能源市场治理机制,"温家宝称.

他并指,要通过协商对话，制定公正、合理、有约束力的国际规则,构建能源市场的预测预警、价格协调、金融监督、安全应急等多边协调机制,使全球能源市场更加安全、稳定、可持续.

他还提到,未来能源作为重要的战略性产业,一旦取得重大突破,必将成为经济发展的强大引擎.发达国家掌握着能源先进技术,应当在保护知识产权的前提下,向发展中国家和不发达国家提供、转移技术.

同时要大力发展可再生能源和清洁能源.各国应加强政策扶持,扩大应用规模,逐步降低成本,越来越多地替代化石能源.化石能源在今後很长一个时期内仍然是世界能源消费的主体.

温家宝提到,中国将逐步改变目前以煤为主的能源结构,增加优质化石能源的比重,显着提高天然气、核能、可再生能源的供给能力.到2015年,中国非化石能源占一次能源比例,将从2010年的8.3%提高到11.4%.(完)