〔全球能源〕须改变国际大宗能源价格暴涨暴跌的不合理状况--中国总理

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月17日电---中国总理温家宝在阿布扎比举行的第五届世界未来能源峰会上表示,国际大宗能源产品价格的暴涨暴跌加剧了世界经济的非正常波动.这种不合理状况,必须从根本上加以改变.
中国网援引他的话称,受国际货币体系、过度投机、垄断经营、地缘政治等因素的影响,大宗能源产品价格很大程度上脱离了实体经济的供求关系.他并建议,建立一个全球能源市场治理机制,以稳定石油、天然气市场.
"可考虑在G20的框架下,建立一个包括能源供应国、消费国、中转国在内的全球能源市场治理机制,"温家宝称.
他并指,要通过协商对话，制定公正、合理、有约束力的国际规则,构建能源市场的预测预警、价格协调、金融监督、安全应急等多边协调机制,使全球能源市场更加安全、稳定、可持续.
他还提到,未来能源作为重要的战略性产业,一旦取得重大突破,必将成为经济发展的强大引擎.发达国家掌握着能源先进技术,应当在保护知识产权的前提下,向发展中国家和不发达国家提供、转移技术.
同时要大力发展可再生能源和清洁能源.各国应加强政策扶持,扩大应用规模,逐步降低成本,越来越多地替代化石能源.化石能源在今後很长一个时期内仍然是世界能源消费的主体.
温家宝提到,中国将逐步改变目前以煤为主的能源结构,增加优质化石能源的比重,显着提高天然气、核能、可再生能源的供给能力.到2015年,中国非化石能源占一次能源比例,将从2010年的8.3%提高到11.4%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。