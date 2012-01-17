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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:25 BJT

《中国报摘》--金融时报1月17日

* 头版头条:

--据农信银资金清算中心预计,今年仅全国农信系统的资金"春运"额度,就有望突破2,000亿元,人流、资金流的"春运"均令人惊叹.

* 其他:

--北京拟开展社保基金进入保障房项目试点,争取保障房贷款专项管理率先在京开展,引导社会资金投入,确保新建收购16万套、竣工7万套保障房.

--德意志银行大中华区债券市场策略师刘立男预计,今年人民币跨境贸易结算规模可望达到3.7万亿元,占中国全球贸易额的15%,离岸人民币存款总额(香港+新加坡)达1.5万亿元,离岸人民币债券发行量为2,400亿元.(完)

--整理 赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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