〔中国个股〕宝钢股份称去年9月以来获控股股东增持公司股份达1%

路透上海1月17日电---中国最大钢铁公司之一宝钢股份(600019.SS)周二公告称,控股股东宝钢集团自去年9月以来,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份已达1%.

宝钢股份公告显示,2011年9月27日至12月28日期间,以及2012年1月16日,宝钢集团累计增持公司股份1.753亿股,约占公司已发行总股份的1.00%.

宝钢集团拟自首次增持之日(2011年9月27日)起的未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已累计增持股份).

宝钢集团去年9月曾斥资约1亿元人民币增持宝钢股份2,000万股,约占公司已发行总股份的0.11%,并表示拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义,继续在二级市场增持该公司股份.[ID:CN1991565]

宝钢股份(600019.SS)上周六公布业绩快报,2011年全年实现归属於上市公司股东的净利润73.02亿元人民币,较2010年的128.89亿元下降了43.35%.[ID:nCN1338192]

宝钢股份周一收报5.07元,过去一个月上涨7.42%.(完)

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