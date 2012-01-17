〔中国个股〕宝钢股份称去年9月以来获控股股东增持公司股份达1%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月17日电---中国最大钢铁公司之一宝钢股份(600019.SS)周二公告称,控股股东宝钢集团自去年9月以来,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份已达1%.
宝钢股份公告显示,2011年9月27日至12月28日期间,以及2012年1月16日,宝钢集团累计增持公司股份1.753亿股,约占公司已发行总股份的1.00%.
宝钢集团拟自首次增持之日(2011年9月27日)起的未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已累计增持股份).
宝钢集团去年9月曾斥资约1亿元人民币增持宝钢股份2,000万股,约占公司已发行总股份的0.11%,并表示拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义,继续在二级市场增持该公司股份.[ID:CN1991565]
宝钢股份(600019.SS)上周六公布业绩快报,2011年全年实现归属於上市公司股东的净利润73.02亿元人民币,较2010年的128.89亿元下降了43.35%.[ID:nCN1338192]
宝钢股份周一收报5.07元,过去一个月上涨7.42%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。