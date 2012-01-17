〔中国证券〕2011年券商净利润同比缩水近五成,19家公司亏损

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月17日电---中国证券业协会近日公布2011年度证券公司经营情况显示,109家证券公司的四大主营业务收入全部下降,全年累计实现净利润393.77亿元人民币,全行业净利润同比下降49.23%.
从盈利公司比例看,2011年度,90家证券公司实现盈利,占证券公司总数的83%.而2010年度所有证券公司均实现盈利.
据初步统计,证券公司未经审计财务报表显示,109家证券公司全年实现营业收入1,359.50亿元.各主营业务收入分别为:代理买卖证券业务净收入688.87亿元,证券承销与保荐及财务顾问业务净收入241.38亿元,受托客户资产管理业务净收入21.13亿元,证券投资收益(含公允价值变动)49.77亿元.
与2010年度数据相比,四大主营业务收入均有不同程度下降.2010年度,证券经纪业务及服务净收入1,084.90亿元,证券承销与保荐及财务顾问业务净收入272.32亿元,受托客户资产管理业务净收入21.83亿元,证券投资收益(含公允价值变动)206.76亿元.
截至2011年12月31日,109家证券公司总资产为1.57万亿元,净资产为6,302.55亿元、净资本为4,634.02亿元，受托管理资金本金总额为2,818.68亿元.这组数据中,只有总资产一项同比下降,净资产、净资本和受托管理资金本金均实现正增长.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。