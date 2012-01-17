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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:20 BJT

〔香港新股〕服装零售商彩虹集团决定推迟IPO,等待合适发行窗口--IFR

路透1月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，名牌服装代理零售商彩虹集团决定，不会於1月进行其香港上市发行交易，是次募资规模不超过2亿美元。

该公司将更新截至去年7月的财务数据，并继续考察市场，以等待合适的发行窗口。

美银美林独家承销是次交易。

彩虹集团在内地和澳门拥有超过80家分店，目前代理10多个国际服装品牌，包括Hugo Boss、Armani、Cartier、Zegna、Burberry等。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴

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