〔香港新股〕服装零售商彩虹集团决定推迟IPO,等待合适发行窗口--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，名牌服装代理零售商彩虹集团决定，不会於1月进行其香港上市发行交易，是次募资规模不超过2亿美元。
该公司将更新截至去年7月的财务数据，并继续考察市场，以等待合适的发行窗口。
美银美林独家承销是次交易。
彩虹集团在内地和澳门拥有超过80家分店，目前代理10多个国际服装品牌，包括Hugo Boss、Armani、Cartier、Zegna、Burberry等。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。