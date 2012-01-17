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债券 | 2012年 1月 17日 星期二 08:24 BJT

〔中国新债〕中信证券将主承山东高速集团至多20亿元固息企业债--IFR

路透1月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，山东高速集团据悉已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)独家主承销其总额不超过20亿元人民币（3.16亿美元）固定利率企业债券。债券期限将不超过10年。

大公国际给予该无担保债项和发行人主体同为AAA级信用评级。该期债券预计将於中国农历新年後发行。

山东高速集团旗下有上市公司--山东高速公路股份有限公司(600350.SS).(完)

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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴

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