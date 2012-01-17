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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:15 BJT

〔韩国股市〕高开,钢铁类股领涨

路透首尔1月17日电---韩国股市周二高开,投资者摆脱标准普尔下调欧元区九国信用评级的影响.

钢铁类股引领盘初涨势,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)升2.08%,现代制铁(004020.KS)涨1.99%.

0001GMT,综合股价指数.KS11上扬1.19%至1,881.45点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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