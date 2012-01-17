〔中美关系〕中国国家副主席称双方要加强在国际地区问题上合作

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月17日电---中国国家副主席习近平周一称,中美双方要以更加重视彼此利益和关切的方式加强在国际地区问题上的合作,以更加务实、有效的方式推进经贸等各领域合作.
新华社援引习近平在出席尼克松总统访华和上海公报发表40周年纪念活动时并称,要以更加频繁、密切的方式加强中美两国高层和各层级的接触,完善各种对话合作机制,增进双方的战略互信.
"我们要以更加长远的战略眼光来审视和处理中美关系的未来,始终从两国人民的根本利益出发,尊重彼此核心和重要利益,妥善处理分歧,牢牢把握中美关系的正确方向,"习近平表示.
习近平应美国副总拜登邀请,将於不久後访问美国,希望此行能为促进两国关系发展发挥积极作用.
同时出席的美国前国务卿基辛格表示,美中应尊重彼此的原则和想法,视对方为合作夥伴,相互理解,相互支持;双方应承认彼此的国家利益,以共同利益为基础开展合作;美中间存在分歧,但不应让它们失控,应找到建设性的办法予以化解.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。