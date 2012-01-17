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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:17 BJT

〔日本股市〕日经指数从四周收盘低点反弹,因法国标债结果良好

路透东京1月17日电---日本股市日经指数周二盘初上涨,从昨日触及的四周收盘低位反弹,因此前法国国库券标售获得坚实需求,缓解了欧债危机可能很快骤然升温的忧虑.

日经指数.N225上涨0.6%,报8,427.62点.东证股价指数.TOPX上涨0.4%,报727.85点.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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