〔加拿大财政〕政府今年将避免实行紧缩预算--财长费海提

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
路透渥太华1月16日电---加拿大财长费海提周一表示,该国政府今年将避免实行紧缩预算,因全球经济处於艰难时期.
费海提向CTV电视台称,希腊、意大利和葡萄牙的情势进展,以及法国信用评级遭下调都令加拿大感到意外.
"民众正关注当前形势,并看到我们做得相对较好,但他们也清楚,我们是世界的一部分,"他称.
"因此我认为,加拿大民众希望政府谨慎小心地恢复预算平衡,因为同时我们必须刺激就业和提振经济成长.这不是撙节措施能够做到的."
费海提料将在2月或3月公布年度预算削减计划,大多数联邦政府部门和机构已被告知做好预算削减5-10%的准备.
但他指出,医疗保健和社保方面的支出将继续增加,对领取退休金和残障津贴等人士的支出亦不会减少.(完)
--编译 许娜;审校 侯向明
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)