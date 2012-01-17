〔加拿大财政〕政府今年将避免实行紧缩预算--财长费海提

路透渥太华1月16日电---加拿大财长费海提周一表示,该国政府今年将避免实行紧缩预算,因全球经济处於艰难时期.

费海提向CTV电视台称,希腊、意大利和葡萄牙的情势进展,以及法国信用评级遭下调都令加拿大感到意外.

"民众正关注当前形势,并看到我们做得相对较好,但他们也清楚,我们是世界的一部分,"他称.

"因此我认为,加拿大民众希望政府谨慎小心地恢复预算平衡,因为同时我们必须刺激就业和提振经济成长.这不是撙节措施能够做到的."

费海提料将在2月或3月公布年度预算削减计划,大多数联邦政府部门和机构已被告知做好预算削减5-10%的准备.

但他指出,医疗保健和社保方面的支出将继续增加,对领取退休金和残障津贴等人士的支出亦不会减少.(完)