〔中国金融〕银监会要求大型银行今年缓解各类风险,以应对经济低迷

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透北京1月17日电---中国银行业监督管理委员会近日称,要求中国大型银行今年努力缓释信用风险、市场风险、操作风险等重点风险,因今年中国的经济增长料继续放缓,且信贷风险将进一步扩大.
刊登在银监会网站的2012年大型银行监管工作会议新闻稿称,为缓解各类风险,银监会将指导银行开展动态压力测试.
"2012年将是世界经济持续低迷的一年,也是中国经济持续稳定健康发展面临较多挑战的一年",银监会指出,大型银行要稳步把握发展速度,稳步实施监管新规,稳步缓释重点风险,稳步推进业务转型,稳步改善金融服务.
五家大型银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)的负责人参加了会议.
不少投资者担忧经济大幅下滑或缩紧地方财政,从而损及中国银行,因此前,为了刺激经济,地方政府曾在2009年和2010年期间从银行借出数万亿元贷款.
截至目前,中国尚未明确表示其将如何处理这些地方债务.尽管中国已反复调降地方政府债务的风险,预计到2010年底其规模约为10.7万亿元,但经济学家们则仍对此表示怀疑.
中国2011年全年新增贷款为7.47万亿元人民币,有消息人士称,为支持经济增长,政府今年将提高新增贷款目标至8万亿元.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校
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