《新兴市场重要经济事件预告》--1月17日-1月24日

(除特别说明,均为GMT时间)

1月17日(二)

香港--2012年亚洲金融论坛(最後一日).

北京--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)访问中国.

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.

维也纳--中东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740)、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800)、哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915)和拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表智利经济调查报告.

布鲁塞尔--欧盟执委会将对匈牙利央行立法和其他立法的合法性做出裁定.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至1月18日).

1月18日(三)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最後一日).

维也纳--中东欧论坛.第二日演讲嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830)、匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)和捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行货币政策委员会会议.

1月19日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至1月20日).

阿布扎比--在欧元体系与海湾阿拉伯央行研讨会後,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合大公国(阿联酋)央行总裁Sultan Nasser al-Suweidi举行新闻发布会(1200).

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

里加--拉脱维亚央行理事会会议.

1月20日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(最後一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席一个研讨会(1030).

塔林--爱沙尼亚央行副总裁Madis Muller在纪念爱沙尼亚金融监管局成立10周年的研讨会上发表讲话.

塔林-爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik和Madis Muller与爱沙尼亚议会欧盟事务委员会举行会议.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将与匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi会面(1220GMT)

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.

1月22日(日)

马斯喀特--阿曼央行将组织第一届伊斯兰金融与银行业会议(至1月24日).

1月23日(一)

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

耶路撒冷--以色列央行将公布利率决定.

亚的斯亚贝巴--非盟--第23届常驻代表委员会会议(至1月24日).

巴黎--第四届拉丁美洲和加勒比国际经济论坛.

1月24日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布世界经济展望报告、全球金融稳定报告和财政监测报告(1500).

印度孟买--印度央行举行2011-12年度第三季货币政策评估会议.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(无利率决议公布).

布达佩斯--匈牙利央行议息会议.

华盛顿--加拿大副财长Michael Horgan在彭博社举办的主权债务会议上发表讲话(1630).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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