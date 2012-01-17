《全球重要经济事件一览表》--1月17日-1月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月17日(二)

维也纳--中欧暨东欧论坛.第一日发言嘉宾包括:欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼(0740)、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800)、哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915)、拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).

北京--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)访问中国.

布鲁塞尔--欧盟官员将就匈牙利存在争议的央行法案和其他法律的合法性做出决定.

雅典--来自欧盟/国际货币基金会(IMF)/欧洲央行(ECB)的官员开始对希腊进行视察访问.

柏林--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)在一个能源会议上发表主题演讲(0840).

渥太华--加拿大央行公布政策利率决议.

华盛顿--联邦存款保险公司(FDIC)将召开会议,并投票决定适用於资产规模在100亿-500亿美元的银行的压力测试规则(1500).

1月18日(三)

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.

维也纳--中欧暨东欧论坛.第二日发言嘉宾包括:拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(0830)、匈牙利央行总裁Andras Simor(0830)、捷克央行总裁Miroslav Singer(0930).

东京--英国财政大臣奥斯本访问日本.

巴黎--国际能源署(IEA)将公布每月原油市场报告(0900).

柏林--爱尔兰财长Michael Noonan演讲,主题为"爱尔兰--面对挑战"(1115).

柏林--德国经济部长罗斯勒发布年度经济报告(1030)

柏林--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼出席德国政府内阁会议(0830).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在众议院金融服务委员会下属的金融机构与消费信贷小组委员会以及资本市场与政府发起企业小组委员会联合举行的听证会上,就沃克尔规则作证词陈述(1430).

1月19日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(至1月20日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).

都柏林--欧洲央行/欧盟/IMF将就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会(1400).

阿布扎比--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和阿拉伯联合酋长国央行行长Sultan Nasser al-Suweidi在与海湾阿拉伯国家央行进行欧元系统研讨会後,召开新闻发布会(1200).

德国MESEBERG--德国总理梅克尔预计将同奥地利、瑞典和葡萄牙领导人会面,讨论一些关键的欧盟问题.

巴黎--第21届经济合作暨发展组织(OECD)公共债务管理全球论坛(至1月20日).

巴黎--法国央行副总裁Anne Le Lorier将在法国债券和外汇专家协会组织的一会议上演讲(1400).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚将在法国债券和外汇专家协会组织的一会议上演讲(1400).

奥斯陆--挪威央行公布2011年第四季银行放款调查(0900).

挪威NOREFJELL--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在2012年地产周会议上演讲.

1月20日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长会议(最後一日).

东京--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就"恢复金融市场信心"发表演说(0100).

罗马--法国总统萨科齐和德国总理梅克尔将与意大利总理蒙堤会面.

罗马--意大利银行业根据欧洲银行业监管机构建议向该国央行提交资本重组计划的最後期限.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将会见匈牙利救助谈判负责人Tamas Fellegi(1220).

柏林--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加European Ideas Network主办的研讨会,主题为:"长期增长:构建欧洲金融市场的稳定与魅力"(1015).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

1月23日(一)

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

东京--日本央行货币政策会议(至1月24日).

苏黎世--瑞士央行公布2012年1月的月度统计报告以及银行业统计月报.

布鲁塞尔--意大利政府将向欧盟各国财长简要陈述经济措施.

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布年度能源展望.

1月24日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至1月25日).

布鲁塞尔--欧盟财长会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)将公布更新版的世界经济展望、全球金融稳定报告和财政监测报告(1500).

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

东京--日本央行总裁白川方明举行记者会(0630).

伯尔尼--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问瑞士.

苏黎世--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表演讲(0615).

法兰克福--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼在德意志交易所新年招待会上发表演讲(1800).

华盛顿--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在彭博主权债务会议上讲话(1405).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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