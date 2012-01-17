〔中国证券〕2011年股票交易印花税同比降逾两成,筹资额大幅下滑--证监会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月17日电---中国证监会公布数据显示,2011年股票交易印花税为421.67亿元人民币,同比减少22.7%;股票有效账户数则达1.4亿户,同比增长4.92%.
2011年筹资额亦大幅度下滑,境内外筹资合计7,506.22亿元,其中境内筹资额6,780.47亿元,较去年分别下降41%和34%.
截至2011年底,境内外上市公司同比增加13.52%;股票市价总值同比减少19.09%至214,758.1亿元,其中股票流通市值同比减少14.6%至164,921.3亿元.
2011年日均股票成交金额为1,728.06亿元,同比减少23.36%.
公司债市场融资规模同比翻番,数据显示,2011年公司债共融资1,262.2亿元,远高於此前三年水平.其中2010年为603亿元,2009年为638.4亿元,2008年时仅有区区288亿元.
此外,2011年各期货交易所的成交金额均出现较大幅度下滑.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。