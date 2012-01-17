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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:52 BJT

〔中国证券〕2011年股票交易印花税同比降逾两成,筹资额大幅下滑--证监会

路透上海1月17日电---中国证监会公布数据显示,2011年股票交易印花税为421.67亿元人民币,同比减少22.7%;股票有效账户数则达1.4亿户,同比增长4.92%.

2011年筹资额亦大幅度下滑,境内外筹资合计7,506.22亿元,其中境内筹资额6,780.47亿元,较去年分别下降41%和34%.

截至2011年底,境内外上市公司同比增加13.52%;股票市价总值同比减少19.09%至214,758.1亿元,其中股票流通市值同比减少14.6%至164,921.3亿元.

2011年日均股票成交金额为1,728.06亿元,同比减少23.36%.

公司债市场融资规模同比翻番,数据显示,2011年公司债共融资1,262.2亿元,远高於此前三年水平.其中2010年为603亿元,2009年为638.4亿元,2008年时仅有区区288亿元.

此外,2011年各期货交易所的成交金额均出现较大幅度下滑.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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