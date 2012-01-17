《中国股市盘前看点》--1月17日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国国家统计局公布2011年GDP增长等主要经济数据

--欧元区消费者物价调和指数(HICP)12月终值

--欧盟/IMF/欧央行官员访问希腊

**宏观经济和政策面**

--中证报报导称,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.[ID:nCN1340986]

--证监会公布最新的QFII名录,去年12月证监会共核准14家合格境外机构投资者(QFII)资格,是历史上核准家数最多的一个月,证监会2011年共核准29家QFII资格.

--继上海正式实施营业税转增值税改革试点後,包括北京、深圳等在内的多个城市均向财政部提交了试点申请或者表达了申请试点的愿望,今年营业税转增值税的试点城市有望增加.

**重点行业和公司**

--中国证券业协会数据显示,109家证券公司的四大主营业务收入全部下降,全年累计实现净利润393.77亿元,全行业净利润同比下降49.23%.[ID:nCN1341052]

--中国电力企业联合会数据显示,去年全国电力工程建设完成投资7,393亿元,与上年基本持平;专家预计,2012年随着经济增速进一步放缓,电力消费增速可能回落2个百分点,体现在电力投资上则是增长乏力.

--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)2011年累计销售49万辆,同比增长22.5%;公司预计,2012年各品类车型仍将保持稳定增长,销量目标为60万辆.另公司董事会已批准了公司回购不多於10%已发行H股股本的议案.[ID:nCH0093883]

--浦东建设(600284.SS)拟向包括控股股东浦发集团在内的不超过10名特定对象非公开发行至多1.6亿股,发行价不低於7.22元/股,募集资金不超过20亿元,用於向控股子公司浦兴公司增资,由浦兴公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目.

**海外动向**

--美国股市适逢假日休市.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验20日均线2,204点.(完)

--整理 冉莹; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>