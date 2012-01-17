版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:41 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳,受中东供应疑虑支撑

路透新加坡1月17日电---美国原油期货周二在亚洲盘初持稳.沙特阿拉伯对伊朗声称有能力封锁霍尔木兹海峡表示怀疑,两国紧张关系加剧,使得市场对供给可能中断的担忧支撑了价格.

0020GMT时,美国原油期货CLc1上涨0.94美元,报每桶99.64美元.周一美国逢假期休市,故该指标合约上日无结算价.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐