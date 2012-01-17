〔全球经济〕终将走出危机迈向繁荣--中国总理温家宝

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透阿布扎比1月16日电---中国总理温家宝周一出访中东期间透露出适度乐观的论调,称全球经济终将恢复信心.
温家宝在阿布扎比举行的世界未来能源峰会上表示:"国际金融危机的阴云尚未完全消散,世界部分地区的社会动乱仍未平息,"这是20年来中国总理首次出访中东.该地区原油供应对中国经济成长至关重要.
"但这场危机终将过去,繁荣必将到来."(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。