《中国债券市场每日交易备忘》--1月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币七年期固息金融债上午10:00-11:00招标,预计中标利率为3.78% 国开行至多100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债上午10:00-11:00招标,利差预测均值为69BP 福建交通运输集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行及中信证券主承 厦门钨业( 600549.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 荣信股份( 002123.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 工商银行( 601398.SS )( 1398.HK )500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1105002,票面利率5.50% 兖州惠民城投10亿元六年期固息债1180197,票面利率8.50% 太仓资产经营投资公司9亿元七年期固息债1180201,票面利率8.25% 宁海城投12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202,票面利率8.60% 中石油集团100亿元七年期固息债1280002,票面利率4.54% 中石油集团100亿元10年期固息债1280003,票面利率4.69% 中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )50亿元九个月期超短期融资券011203001,票面利率4.38% 天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融041265004,票面利率8.48% 广安爱众( 600979.SS )2亿元一年期短融041260002,票面利率8.98% 申能集团15亿元一年期短融041274001,票面利率5.03% 南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融041265003,票面利率7.90% 广西铁路投资集团5亿元一年期短融041259003,票面利率5.76% 福建能源集团6亿元一年期短融041259004,票面利率5.76% 四川铁路投资集团20亿元五年期中期票据1282016,票面利率5.71% ============================================================================== 三、缴款: 深圳燃气( 601139.SS )3亿元一年期短融 甘肃公路航空旅游投资集团25亿元七年期中票 甘肃公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票 天原集团( 002386.SZ )8亿元三年期中票1282019,票面利,6.63% ============================================================================== 四、还本付息: 山东高速( 600350.SS )15亿元一年期短融1181015到期兑付,票面利率4.19% 上海城建集团12亿元一年期短融1181016到期兑付,票面利率4.19% 国开行200亿元七年期固息金融债070229付息,票面利率5.14% 华茂股份( 000850.SZ )4亿元10年期固息债088002付息,票面利率6.52% 江西稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182009付息,票面利率5.50% 无锡产业发展集团5亿元三年期中票1182010付息,票面利率5.19% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --酝酿已久的地方养老金入市终现突破.中国证券报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿 元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.[ID:nCN1340986] --中国银监会日前召开2012年大型银行监管工作会议,会议明确今年大型银行监管工作的 具体任务是努力缓释信用风险、市场风险、操作风险等重点风险,指导银行开展动态压力测试. 国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 刘昕/边竞