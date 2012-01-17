版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:15 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国国家开发银行至多200亿元人民币七年期固息金融债上午10:00-11:00招标,预计中标利率为3.78%
  国开行至多100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债上午10:00-11:00招标,利差预测均值为69BP
  福建交通运输集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行及中信证券主承
  厦门钨业(600549.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  荣信股份(002123.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:  
 
  工商银行(601398.SS)(1398.HK)500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1105002,票面利率5.50%
  兖州惠民城投10亿元六年期固息债1180197,票面利率8.50%
  太仓资产经营投资公司9亿元七年期固息债1180201,票面利率8.25%
  宁海城投12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202,票面利率8.60%
  中石油集团100亿元七年期固息债1280002,票面利率4.54%
  中石油集团100亿元10年期固息债1280003,票面利率4.69%
  中国石化(600028.SS)(0386.HK)50亿元九个月期超短期融资券011203001,票面利率4.38% 
  天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融041265004,票面利率8.48%
  广安爱众(600979.SS)2亿元一年期短融041260002,票面利率8.98%
  申能集团15亿元一年期短融041274001,票面利率5.03% 
  南京江宁区自来水总公司2亿元一年期短融041265003,票面利率7.90%  
  广西铁路投资集团5亿元一年期短融041259003,票面利率5.76% 
  福建能源集团6亿元一年期短融041259004,票面利率5.76%
  四川铁路投资集团20亿元五年期中期票据1282016,票面利率5.71% 
  ==============================================================================
  三、缴款:

  深圳燃气(601139.SS)3亿元一年期短融
  甘肃公路航空旅游投资集团25亿元七年期中票
  甘肃公路航空旅游投资集团5亿元三年期中票
  天原集团(002386.SZ)8亿元三年期中票1282019,票面利,6.63%
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  山东高速(600350.SS)15亿元一年期短融1181015到期兑付,票面利率4.19%
  上海城建集团12亿元一年期短融1181016到期兑付,票面利率4.19%
  国开行200亿元七年期固息金融债070229付息,票面利率5.14%
  华茂股份(000850.SZ)4亿元10年期固息债088002付息,票面利率6.52%
  江西稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182009付息,票面利率5.50%
  无锡产业发展集团5亿元三年期中票1182010付息,票面利率5.19%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

   --酝酿已久的地方养老金入市终现突破.中国证券报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿
元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.[ID:nCN1340986]
   --中国银监会日前召开2012年大型银行监管工作会议,会议明确今年大型银行监管工作的
具体任务是努力缓释信用风险、市场风险、操作风险等重点风险,指导银行开展动态压力测试. 

  国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会   
                  其中:    固定资产投资                      (2011年1-11月24.5%) 
                           社会消费品零售总额                (2011年11月17.3%) 
                           工业增加值                        (2011年11月12.4%) 
                           房地产投资和销售情况月度报告      
            1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 刘昕/边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐