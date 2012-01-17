《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日(I)

**上海证券报**

--中国银监会主席尚福林近日撰文称,随着中国货币政策由适度宽松回归稳健,银行业必须审时度势,调整发展速度,转变发展方式,实现稳健发展.

--北京市市长郭金龙在政府工作报告中提出,今年北京将大力推进各类保障房建设,引导社会资金投入,确保新建收购16万套、竣工7万套保障房,并开展社保基金进入保障房项目试点.

--中国电力企业联合会发布2011年电力数据显示,去年全国电力工程建设完成投资7,393亿元人民币,与上年基本持平;专家预计,2012年随着经济增速进一步放缓,电力消费增速可能回落2个百分点,体现在电力投资上则是增长乏力.

--中国家用电器协会指出,2011年中国家电业全行业工业总产值及销售产值同比均有17%的增长,基本接近常态,产业结构升级将成为2012年支撑家电产业增长的主要动力.

--中国石化集团宣布,截至2011年末公司境外权益油首破2,000万吨,标志着中石化已经形成具有一定规模的海外油气生产基地.

--中国水电(601669.SS)称,2011年累计新签合同额为1,278.45亿元.

--上海股权托管交易中心(即股权场外交易市场OTC)现基本筹备完毕,上海市政府文件已经发布,预计将於下月开市.

**人民日报**

--中国保监会近日下发通知,部署在全国范围内开展保险公司中介业务检查及保险代理市场清理整顿工作.此外,保监会还颁布办法,进一步强化人身保险产品监管.

--2007年开工的南水北调东线穿黄河主体工程日前完工,未来长江水将通过这一工程输往鲁北地区及河北省和天津市等北方地区.

**第一财经日报**

--摩根大通中国首席经济学家朱海斌预计,去年四季度,除了FDI(外商直接投资)和经常项目顺差的资本流出规模为650亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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