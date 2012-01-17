〔新加坡个股〕新交所撤销强制天宇集团委任特别审计师的法院申请

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月17日电---新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)和中国纺织厂商--天宇集团(CSKY.SI)周一晚表示,前者已撤销请求高等法院强制後者委任特别审计师的申请.
新交所称,天宇集团宣布"将继续与该交易所沟通以尽快解决僵局"後,律师正寻求该公司的进一步指示.
在天宇集团未在新交所规定的期限内委任特别审计师调查与该公司相关的交易之後,新交所於1月6日请求法院命令天宇集团委任特别审计师.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。