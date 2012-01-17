〔新加坡个股〕新交所撤销强制天宇集团委任特别审计师的法院申请

路透新加坡1月17日电---新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)和中国纺织厂商--天宇集团(CSKY.SI)周一晚表示,前者已撤销请求高等法院强制後者委任特别审计师的申请.

新交所称,天宇集团宣布"将继续与该交易所沟通以尽快解决僵局"後,律师正寻求该公司的进一步指示.

在天宇集团未在新交所规定的期限内委任特别审计师调查与该公司相关的交易之後,新交所於1月6日请求法院命令天宇集团委任特别审计师.(完)