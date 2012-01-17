〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元测试纪录新高,市场关注中国数据

路透惠灵顿/悉尼1月17日电---澳元和新西兰元兑欧元周二测试纪录新高,因投资者日益担忧希腊可能发生债务违约,不过在稍後中国公布重要经济数据之前,市场仍保持谨慎.

市场关注焦点完全放在中国将於0200GMT公布的国内生产总值(GDP),工业增加值和社会消费品零售总额数据上.市场预计中国经济料成长8.7%,若实际数字低於这一水准,将拖累迄今为止涨势一直相当强劲的澳元.澳元对於中国方面的消息极为敏感,因中国是其关键的出口市场.