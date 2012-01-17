〔中国公开市场〕今日将进行1,690亿元逆回购操作,期限14天--业内人士

路透上海1月17日电---多名业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,690亿元人民币逆回购操作,期限14天.

中国春节长假日近,央行如约兑现逆回购为紧张资金面减压.四名消息人士周一透露,中国人民银行公开市场已启动逆回购需求申报,期限14天,将在本周二和周四操作.[ID:nCN1339172]

此外,春节资金备付压力折磨着市场人士的神经,央行未有袖手旁观.当申报中的周二和周四逆回购操作"远水"解不了周一"近渴"之时,应机构需求,央行提早出手,昨日先行与数家机构进行了逆回购操作.[ID:nCN1340510]

央行此前公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)