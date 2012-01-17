版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:00 BJT

〔中国个股〕国电电力去年净利增逾50%,新机组投产等拉动--业绩预告

路透北京1月17日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周二公布业绩预告,预计公司2011年度归属於母公司的净利润料增长50%以上.

业绩预告指出预增原因为,期内公司新机组投产、出售股票投资收益等.

国电电力2010年归属於母公司净利润为24.01亿元,同比下降3.83%.[ID:nCN1712491]

国电电力周一收报2.73元,过去一个月累计上涨6.64%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐