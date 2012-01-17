〔中国个股〕国电电力去年净利增逾50%,新机组投产等拉动--业绩预告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月17日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周二公布业绩预告,预计公司2011年度归属於母公司的净利润料增长50%以上.
业绩预告指出预增原因为,期内公司新机组投产、出售股票投资收益等.
国电电力2010年归属於母公司净利润为24.01亿元,同比下降3.83%.[ID:nCN1712491]
国电电力周一收报2.73元,过去一个月累计上涨6.64%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。