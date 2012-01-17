〔美国个股〕摩根士丹利拟减少2011年奖金,并推迟高管奖金发放--WSJ

路透费城1月16日电---华尔街日报(WSJ)周一报导,投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)拟於本周向员工宣布,将会减少2011年奖金,目前发放的现金奖励最多为12.5万美元.

报导称,高盛集团(Goldman Sachs)也将削减约400位合伙人2011年的奖金,比2010年水平至少降低一半.

华尔街日报网络版提到,一些摩根士丹利高管暂时将不会获得奖金,2011年奖金推迟至今年底发放.该公司将把奖金中超过12.5万美元的部分的支付时间推延至2012年12月和2013年12月.

报导并称,摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)及公司运营委员会的其他九名成员,将推迟领取2011年全部奖金.摩根士丹利管理委员会约40名成员将有85%的奖金会延後发放.

而摩根士丹利低阶员工仅有25%或更少的奖金会推迟发放.总薪酬低於25万美元的员工会立即领到全额奖金.

无法立即联络到摩根士丹利发表评论.(完)