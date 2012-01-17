〔美国个股〕摩根士丹利拟减少2011年奖金,并推迟高管奖金发放--WSJ

香港已公布经济指标--2017/3/2
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透费城1月16日电---华尔街日报(WSJ)周一报导,投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)拟於本周向员工宣布,将会减少2011年奖金,目前发放的现金奖励最多为12.5万美元.
报导称,高盛集团(Goldman Sachs)也将削减约400位合伙人2011年的奖金,比2010年水平至少降低一半.
华尔街日报网络版提到,一些摩根士丹利高管暂时将不会获得奖金,2011年奖金推迟至今年底发放.该公司将把奖金中超过12.5万美元的部分的支付时间推延至2012年12月和2013年12月.
报导并称,摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)及公司运营委员会的其他九名成员,将推迟领取2011年全部奖金.摩根士丹利管理委员会约40名成员将有85%的奖金会延後发放.
而摩根士丹利低阶员工仅有25%或更少的奖金会推迟发放.总薪酬低於25万美元的员工会立即领到全额奖金.
无法立即联络到摩根士丹利发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
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