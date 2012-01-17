〔全球商品〕金矿商料今年金价最高涨至2,000美元左右--罗兵咸永道

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦1月16日电---根据罗兵咸永道会计师事务所对黄金矿商开展的一项调查,这些业者预计2012年金价将继续攀升,多数受访者预计最高可能达到每盎司2,000美元左右.
罗兵咸永道在周一发布的报告中表示,80%的受访矿商预计金价将继续攀升,只有6%认为会下跌.受访者认为,金价最高可能达到每盎司1,350-2,500美元间,低於去年最高3,000美元的预估.
现货金周一交投于1,640美元左右.
调查显示,金价上涨对股价的提振程度不及预期,令金矿商感到沮丧.
原因之一是上市交易基金(ETF)等金融工具的增加,使投资者既可投资黄金,又可避免直接投资於矿商所可能面临的罢工、成本和政治风险.
矿商已增加了派股,并且在股息结构上更具创造性.Newmont(NEM.N)和其他业者表示,将把金价与股息增幅挂钩.
调查显示,截至11月底,金矿商的股息发放水平较2010年提高了44%.(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。