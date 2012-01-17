版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:02 BJT

《外汇动态》澳元受亚洲股市反弹提振上涨,关注中国GDP数据

0046GMT---澳元在亚洲盘初谨慎走高,受亚洲股市反弹提振,市场关注将於0200 GMT出炉的中国第四季国内生产总值(GDP)、工业生产和零售销售数据.分析师预计中国第四季GDP同比增长8.7%,低於第三季9.1%的增幅.

倘若中国数据强於预期,可助推澳元兑美元AUD=D4逼近1.0410的阻力位,此为200日移动均线切入位.

澳元兑美元最新涨0.2%,报1.0334.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐