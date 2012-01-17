版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:15 BJT

〔标题新闻〕港股周二料随本地区股市高开,投资者将从中国即将公布的数据中寻找政策线索

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CH037]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐