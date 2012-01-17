〔欧元区经济〕欧元区需摒弃量化宽松能解决债务危机的想法--德央行理事

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
路透法兰克福1月16日电---德国央行理事Carl-Ludwig Thiele周一表示,欧洲必须抛弃通过印钞、或量化宽松应对欧元区债务危机的想法.
Thiele呼吁欧元区国家执行财政纪律,并表示扩充欧洲救助基金的资源将给解决债务危机赢得时间.
他表示,"不过,只靠钱无法让信心维持长久."
"有一种想法必须完全摒弃--也就是说印钞的做法.因为这将会损害货币稳定的最重要基础:央行维护价格稳定的独立性."
Thiele表示,2010年5月欧洲央行(ECB)作出买入希腊主权公债的决定,破坏了欧元区货币融资的禁令.
他还认为,去年8月欧洲央行将公债购买计划扩大至意大利和西班牙,是受欧洲央行管理委员会多数人认为上述两国政府借贷成本过高的观点推动.
德国央行总裁魏德曼亦反对欧洲央行的公债购买计划,他认为这让ECB像是在实施财政政策.
不过周一稍早公布的数据显示,欧洲央行上周投入37.7亿欧元购买公债,规模增加了逾两倍,至11月末以来最高水准,因欧债危机加剧打破了新年伊始的平静.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)