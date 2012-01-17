〔欧元区经济〕欧元区需摒弃量化宽松能解决债务危机的想法--德央行理事

路透法兰克福1月16日电---德国央行理事Carl-Ludwig Thiele周一表示,欧洲必须抛弃通过印钞、或量化宽松应对欧元区债务危机的想法.

Thiele呼吁欧元区国家执行财政纪律,并表示扩充欧洲救助基金的资源将给解决债务危机赢得时间.

他表示,"不过,只靠钱无法让信心维持长久."

"有一种想法必须完全摒弃--也就是说印钞的做法.因为这将会损害货币稳定的最重要基础:央行维护价格稳定的独立性."

Thiele表示,2010年5月欧洲央行(ECB)作出买入希腊主权公债的决定,破坏了欧元区货币融资的禁令.

他还认为,去年8月欧洲央行将公债购买计划扩大至意大利和西班牙,是受欧洲央行管理委员会多数人认为上述两国政府借贷成本过高的观点推动.

德国央行总裁魏德曼亦反对欧洲央行的公债购买计划,他认为这让ECB像是在实施财政政策.

不过周一稍早公布的数据显示,欧洲央行上周投入37.7亿欧元购买公债,规模增加了逾两倍,至11月末以来最高水准,因欧债危机加剧打破了新年伊始的平静.(完)