版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:20 BJT

〔台湾股市〕早盘反弹,光电和旅游类股上涨推动大盘

路透台北1月17日电---台湾股市周二早盘上涨0.57%,昨日市场的抛压有所减轻,因投资者聚焦中国稍後将要公布的经济数据,以衡量欧元区债务危机对全球经济成长的影响.

加权股价指数.TWII上涨40.58点,至7,144.20点,受光电类指数<.TOPI)上涨1.18%带动.大盘前一交易日收跌1.09%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐