《热点透视》希腊比标普更值得关注

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳

路透伦敦1月16日电---比起标准普尔,还是多看看希腊吧.它是欧元区眼下麻烦的最大源头,而标准普尔在调降法国等八国评级时并未评估希腊.其他欧元区国家将会发现,即便短期内能驶过一些浅滩避免搁浅,但要摆脱希腊这个棘手问题可并不容易.

标准普尔调降法国与奥地利的AAA评级,并且将意大利和西班牙等国评级调降两个级距时所说明的理由,是站得住脚的.例如,决策者确实无法就危机解决方案达成共识,并且确实是"单靠财政撙节可能弄巧成拙".但这些理由以及标普调降评级早都在市场预料之中.

同时,欧洲央行总裁德拉吉上周提到"有企稳的初步迹象",也所言不虚.欧洲央行圣诞节前夕提供4,890亿欧元三年期流动性,本身就为企稳贡献了部分力量.意大利总理蒙堤新官上任三把火,也是另一个重要因素."超级马里奥兄弟(德拉吉与蒙堤)"都开了个好头.

不过,希腊情况却是一再恶化.该国经济去年萎缩约6%,瑞士信贷与高盛预计今年还将萎缩4%左右,比国际货币基金组织(IMF)去年11月预计的情况更加糟糕.这意味着,最新救援计划以及债务重组背後采用的数据,或许都已经过时.

迫在眉睫的问题是让民间债权人同意将2,060亿欧元希腊债券换成面值仅剩一半的新债.现实问题有二:一是说服债权人的谈判代表接受该协议;二是说服全体债权人接受该协议.

尽管采取了这种边缘政策,并因此使谈判於周五暂停,但或许最终能够达成一个解决方案.如果谈判代表点头同意,就可在合约中追溯性补充集体行动条款,强迫不肯答应的债权人就范.如若谈判代表反对达成协议,希腊就可能正式违约,所有人都将被迫接受损失.

问题是,即使重组民间债权人手中的希腊债务,也无法像欧元区其他国家希望的那样让希腊一事尘埃落定.接下来还要面临3月份是否给予希腊900亿欧元救援资金的问题.之前发放的部分规模较小,例如12月仅拨付80亿欧元.但债务重组的话,下笔资金就不能再是小打小闹:该国银行业资本重组就需要最高400亿欧元,说服民间债权人同意重组还得拿出300亿欧元好处.

其他地区的政界人士将会发现,给希腊开出如此一笔巨款并不容易.希腊财政状况总是逊於预期,也从未兑现承诺,因此前几笔数额较小的拨款都是几经斗争方才批准.这次不仅仅是有数额太高可能拨款无望的问题,还将马上面临希腊大选,能言善辩的保守派新民主党领袖Antonis Samaras或将当选总理.他不愿按欧元区和IMF的希望撙节财政并实施改革.

在希腊尚未兑现承诺,并且大选在即的时候借给它一大笔钱,风险不小.但如若不然,就只能是整个救援计划功亏一篑.尽管近期有德拉吉所说的企稳迹象,但其他欧元区国家尚未准备好接受希腊无序违约.所以,最大的可能就是他们会很不情愿的掏出钱来.

但这同样不会让麻烦结束.接二连三的救援,意味着公共部门在希腊的3,000亿欧元资金很快就要岌岌可危,这其中包括欧元区国家提供的贷款,IMF提供的贷款,欧洲央行购买的希腊债券,欧洲央行提供给希腊银行业的贷款,以及欧洲央行允许希腊央行贷款给国内银行的数额.

欧元区其他国家也不会愿意看着希腊违约,或是离开欧元区,因担心危机蔓延.扩散效应未来或可消除.毕竟,若成功完成当前债务重组,民间对希腊的风险敞口就会下降,如此一来,若是还有第二轮债务重组,引发的震动就可能小很多.

但即便蔓延风险下降,欧元区或许也不能跟希腊说再见.毕竟,民间风险敞口下降的另一面,将是公共部门高达3,000亿欧元的风险敞口.德国总理梅克尔面临2013年秋季大选,像她这样的政界人士可不想对选民解释为何有那麽多亏损.

希腊神话里面的西西弗斯(Sisyphus)被判将巨石推到山顶,但每每力有不济只能眼睁睁看着巨石滑落,如此周而复始.看上去,欧元区也将在很长时间里背负上西西弗斯的重担.(完)