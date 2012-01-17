〔芝加哥期市〕美国谷物期货上涨约1%,受阿根廷旱情将加剧的预期提振

路透悉尼1月17日电---美国谷物期货周二在亚洲早盘上涨约1%,受本周阿根廷旱情将加剧的预期提振,此前天气预报称未来数天的些许降雨不足以改善土壤湿度.

不过,澳洲联邦银行(CBA)大宗商品策略师Luke Mathews表示,近几周南美作物的生长条件已整体改善,市场可能会再次承压.

"我认为,未来数周,农产品市场将迎来利空走势,但这将取决於之後是否会有更多降雨,"Mathews称,并表示欧债危机可能也将扰乱谷物市场.