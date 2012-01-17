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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 09:34 BJT

〔金属期市〕LME期铜微升,等候中国GDP数据出炉

路透吉隆坡1月17日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二在亚洲早盘微升,市场正在等候中国经济成长数据出炉,期望从中寻找扩张的迹象.中国是全球最大的精炼铜消费国.

0115GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.32%,报每吨8,115.25美元,延续上日升势.

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