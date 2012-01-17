〔欧洲经济〕标普降级行动可能导致欧盟收紧对主权评级的限制

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
路透伦敦1月16日电---标准普尔近日下调欧元区九国的信用评级,将促使欧盟(EU)议员试图对主权评级施加更加严格的限制.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)曾在去年11月提出针对评级机构的第三套规则.但由於遭到其他欧盟执委的反对,巴尼尔撤消了其中的一条:禁止公布降级消息.
现在,许多议员对标普这次调降评级的时机大为光火,可能重提上述建议.
"我坚信,赞成禁止公布负面评级消息的部分议员将试图把那个条款重新放入提案,"欧洲议会的德国自由党议员Wolf Klinz表示.
"一些社会党和保守党议员表示,应该拥有这个选择权:如果时机不佳,可以禁止公布评级消息,"Klinz对路透表示.
最初的提议只是禁止公布接受救援国家的负面评级消息.但有些政治人物现在可能更进一步,要求不得在"棘手"时刻公布相关国家的评级消息.这可能包括大选期间或者谈判救援行动的时候.但在实际操作中,可能非常难以界定什麽是"棘手"时刻,因此许多人认为并不可行.
标准普尔也认为,重新引入上述条款的努力可能以失败告终.(完)
--编译 张涛;审校 王兴亚
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)