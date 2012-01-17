修正:《热点透视》伊朗遭受制裁,海湾产油国可通过增产从中获益

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(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 郑茵

路透迪拜1月16日电---海湾石油生产国不大可能听从伊朗的警告.德黑兰威胁称,如果海湾产油国增加产量以填补伊朗因石油禁运而留下的供应缺口,後果将不堪设想.但沙特阿拉伯及其盟友有极为强烈的动机来填补制裁缺口.如果什叶派掌权的伊朗遭到削弱,以逊尼派为主的阿拉伯国家将会在地区政治和经济优势地位的角逐中获益.

西方国家的制裁将打击伊朗经济,迫使其折价向亚洲买家出售原油.这对全球石油市场的影响尚不明确.如果伊朗不能保持每天250万桶原油的常规出口水平,那麽关键就要看以沙特为首的海湾产油国能否增产填补空白.石油输出国组织(OPEC)的备用产能估计为每日320万桶,其中多数掌握在沙特手中.

利雅得当局不愿看到市场供应过度.但当前正值年初全球经济成长放缓危及石油收入之际,如果海湾产油国能在供应短缺的时候增加生产,或许可以因市场的高油价而获益.维持市场供应充足,亦可取悦美国,因为海湾地区的安全还要仰赖美国;这样做同时也能安抚亚洲买家,他们是经济成长的助推器.

制裁给海湾产油国削弱伊朗影响力提供了千载难逢的良机.从巴林近期的严厉镇压行动可以窥见,这些国家的执政者担心什叶派力量的崛起.一个拥有核武器的伊朗将会长久改变该地区的力量对比.因此海湾国家间接支持的制裁行动或可打击伊朗的核计划,并使其无力支持黎巴嫩,伊拉克和叙利亚的什叶派组织.

去年阿拉伯世界的动荡加剧了伊朗与沙特之间长期以来的深刻隔阂.OPEC最新预测显示,在最近这次制裁行动之前,全球原油市场供需平衡.如此海湾国家便获得了在伊朗无法出口石油时增产所需要的借口.沙特坚称其石油出口完全为商业性质.但如果真的增产,大概没有几个人会这样认为.(完)